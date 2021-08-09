Третий отпуск за лето: Подольская в мини-бикини поплескалась с маленьким сыном в море

Наталья Подольская уже длительное время живет в браке с Владимиром Пресняковым. Они не расстаются дома и часто вместе выступают на сцене. У супругов подрастает сын Артемий. А в прошлом году певица снова стала мамой. Она родила второго сына, которого назвала Иван. Артистка предпочла сделать лишь небольшую паузу в карьере и уже зимой продолжила выступать.

Примечательно, что этим летом пара уже отдыхала в Турции, а не так давно они вернулись из Греции. Накануне супруги снова покинули Москву.

На этот раз Подольская вновь отдыхает на пляже, но уже в Египте. Певица проводит время с сестрой и племянницами. Она взяла с собой сыновей. 9 августа с самого утра артистка решила поплескаться в море. Она облачилась в купальник в полоску. Лиф-бандо и бикини подчеркнули достоинства ее фигуры. Наталья залезла вводу, чтобы поплескаться с девятимесячным наследником, который был в шортах и панамке.

Жена Преснякова не постеснялась встать на четвереньки. Она ползала по песку, засветив несовершенства фигуры.

«Ползаешь ты, ползаю я», — написала звезда.

Поклонники оценили солнечные фото. Однако у некоторых кадры вызвали негативную реакцию. «Десятый раз за лето отдыхают, во везет», «Наташа, каков секрет стройности?», «Раз пятый уже за сезон отдыхают! Наверное так устают зверски!», «Ой, Наташа, мне бы ваши заботы: отдых, опять отдых», «Складки такие и живот свисает», «Прелестный малыш», «Утомились от Мальдив и Греции, как я понимаю?» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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