Постройневшая Подольская в молочном топе и джинсах с высокой посадкой появилась на съемках

Жена Владимира Преснякова приехала в розовую студию. Она похвасталась не только летним образом, но и загаром.

Наталья Подольская уже больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Пара не разлучается ни дома, ни на работе. Еще недавно у них подрастал только сын Артемий. А в прошлом году у пары родился еще один сын Иван. Теперь певица постоянно находится рядом с наследниками. Недавно ей удалось отдохнуть в Греции вместе с родными. Несколько недель она наслаждалась жаркой погодой.

Теперь Наталья вернулась к работе. Однако она приехала не на концерт, а на съемки. Певица стала примерной мамой, поэтому снимается в передаче «Мамы Пятницы». Артистка успела вернуться в форму после родов. А теперь поклонники заметили, что она стала еще стройнее. Подольская в студии появилась в джинсах с высокой посадкой и молочном топе. Наряд подчеркнул фигуру певицы. Более того, она дополнила лук туфлями-лодочками канареечного цвета.

«Я вернулась в Москву и вихрем ворвалась в съемочный процесс продолжения „Мамы пятницы“. И это не все хорошие творческие новости августа. Следите за новостями», — написала звезда.

Поклонники заметили, что у Натальи осиная талия и тонкие щиколотки. Многие одарили ее комплиментами. «Джинсы очень красивые», «Ой, Наталья лучшая», «Классные туфли, цвет», «Какая фигурка», «Наташенька, вы просто красавица», «Очень худенькая», «Как вы похорошели, загар стройнит», — прокомментировали пост подписчики.

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