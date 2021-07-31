«Бабушка купила вожжики»: Рудковская в мини-юбке показала, как учит младшего сына ходить

Яна Рудковская является продюсером и известной светской львицей. Она счастлива в браке с Евгением Плющенко. У пары подрастает сына Александр, которого они ласково называют Гном Гномыч. Восьмилетний мальчик уже не раз участвовал в модных показах, украшал обложки глянца, но в последние годы усиленно занимается фигурным катанием, продолжая дело отца.

В прошлом году суррогатная мать подарила супругом еще одного сына Арсения. Плющенко мечтает о дочке, поэтому пара не исключает, что снова воспользуется услугами суррогатной матери. Пока же они растят малыша. Этим летом Рудковская ездила в Европу и посещала модные показы, но теперь наверстывает упущенное. 31 июля она поделилась домашним видео. Светская львица в куртке и мини-юбке в спортивном стиле учила ходить сына, используя вожжи.

«Мимишность дня! Бабушка купила Арсюше вожжики. Учимся ходить», — написала она.

Многие поклонники восхитились тем, как Яна выглядит. А вот ее способ учить малыша ходить понравился далеко не многим. «Ну теперь только на коньки», «Руки вывернули ему», «Яна, ну опасно же, проще за ручку его водить», «Прелесть какая и мама, и сынуличка», «Ужас, как так можно, ему не удобно», «Какая же вы красивая семья», «Зря торопите, он все сможет сам», — прокомментировали пост подписчики.

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