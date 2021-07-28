Яна Рудковская и Евгений Плющенко строят новый ледовый комплекс с двумя аренами

При этом, как отметила продюсер, они с мужем живут не одним фигурным катанием.

Продюсер Яна Рудковская заявила, что они с мужем фигуристом Евгением Плющенко живут сегодня не одним фигурным катанием. В этот вид спорта они в основном вкладывают деньги, а зарабатывают на других бизнес-проектах. В то же время у них масса работы, связанной именно с фигурным катанием.

«У нас идет огромная стройка. Мы начинаем строить гостиницу для спортсменов. Новый ледовый комплекс в Москве с двумя аренами. Мы работаем с огромным количеством международных брендов, подписали 17 контрактов на правах рекламы в этом сезоне». Яна Рудковская

Как отметила Яна Рудковская, основная их цель – подготовить спортсменов для олимпийских игр 2026 и 2030 годов. По словам продюсера, жизнь – это забег на длинную дистанцию. Ее муж, как она подчеркнула, только в начале своего пути, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Академию Евгения Плющенко за последние месяцы покинули сразу две звездные фигуристки – Александра Трусова и Алена Косторная. Они приняли решение вернуться к прежней наставнице Этери Тутберидзе.

Смотрите также: