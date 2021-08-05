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«Неугомонная»: Бузова в белой майке без бюстгальтера сверкнула «прелестями» прямо в лифте

Телеведущая лишила поклонников дара речи.

«Неугомонная»: Бузова в белой майке без бюстгальтера сверкнула «прелестями» прямо в лифте
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова успешно строит карьеру телеведущей и певицы. В этом году она также решила возобновить работу в качестве актрисы, так как ее пригласили во МХАТе. Так как Ольга снова стала свободной девушкой и покинула пост ведущей шоу «Дом-2», теперь она больше времени уделяет себе. Этим летом звезда отдохнула в Италии, а на днях она вернулась из Греции, где неделю загорала и купалась.

Бузова хвасталась тем, как плескалась в бассейне и регулярно позировала в купальнике. Она не скрывает, что поправилась. Однако поклонникам нравится преобразившаяся фигура телеведущей. 5 августа она отправилась на тренировку. Еще в лифте артистка запечатлела себя в костюм пастельного оттенка с принтом и белой майке. Ольга не стала надевать бюстгальтер, засветив округлый бюст.

«Нервничаю, но все будет хорошо», — отметила она.

Как оказалось, осенью Бузова представит новое шоу в Crocus City Hall, поэтому она переживала. А вот поклонники стали обсуждать пикантный вид знаменитости. «Оля, опять вид, как будто не спала», «Неугомонная», «Без лифчика постоянно ходишь», «Вульгарный вид», «Виднеются вершинки», «Пора бы облачиться в более женственное что-то», «Энергия не кончается», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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