«Оль, за завтраком в таком виде?»: Бузова в леопардовом бикини с цепочкой оголила «сдобный орешек»

Ольга Бузова в этом году еще чаще удивляет поклонников. С самого начала года ее жизнь изменилась. Она рассталась с Давой и перестала вести шоу «Дом-2». А не так давно артистка впервые выступила на сцене МХАТа и приняла участие в новом шоу, съемки которого проходили в Африке. После таких насыщенных недель звезда устроила себе отпуск. она уехала в Грецию, где путешествует уже шесть дней.

Для начала Ольга посетила Афины, где ездила на экскурсии, а потом добралась до Санторини. На острове она баловала себя ужинами при свете звезд и купанием в бассейне. Теперь артистка добралась до Миконоса, где тоже большую часть времени загорает. 3 августа свое утро Бузова начала с дефиле в леопардовом купальнике и шифоновой юбке макси. Она прошлась у бассейна, показав соблазнительную фигуру.

Потом Ольга сняла юбку и засветила лиф с цепочкой и трусики, которые подчеркнули ее округлые бедра. Девушка грациозно позировала, демонстрируя фигуру во всей красе. Она недавно поправилась, но поклонники с читают, что так звезда выглядит еще лучше. Прямо в бикини Бузова позавтракала.

Поклонники были поражены тем, как выглядит телеведущая. Некоторые подвергли ее критике, но многие одарили ее и комплиментами. «Оу мой бог, что за тигрица», «Вот леопарду повезло!», «Оль, за завтраком в таком виде?», «Трусики зажевало», «Оль, да хватит этих губ уточкой», «Цепочки на солнце накаляться и будет весело», «Стильная», «С утра блеснула голой, день удался», — прокомментировали пост подписчики.

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