«Ну как похорошела!»: поправившаяся Бузова в стильном купальнике изящно нырнула в бассейн

Телеведущая и певица заверила, что может часами не вылезать из воды. Она поделилась кадрами с Миконоса.

Ольга Бузова не скрывает, что она тратит много времени на себя, чтобы хорошо выглядеть. С 18 лет артистка участвовала в шоу «Дом-2», где за ней следили тысячи зрителей. Потом она стала ведущей и певицей. Ольга с легкостью меняет образы, а этим летом она вернулась к любимому оттенку блонда. После длительных съемок нового проекта в Африке звезда устроила себе отпуск. Она уже около недели отдыхает в Греции.

Сначала Ольга загорала и красовалась в шелковых платьях на Сардинии. Потом она приехала на Миконос, где продолжила принимать солнечные ванны. Большую часть дня телеведущая нежится у бассейна. 3 августа утро она начала с завтрака. Бузова предстала в леопардовом купальнике, показав загорелое тело. А вот вечером артистка решила поплавать в бассейне уже в купальнике цвета коралла.

Бывшая ведущая «Дома-2» грациозно позировала в воде, то ныряя, то принимая разные позы у кромки. Модный лиф подчеркнул маленький бюст звезды, а стринги-галочки визуально сделали ее ноги еще длиннее. Ольга засветила упругие бедра. Еще месяц назад она поправилась и пока не вернулась в форму.

Поклонники пришли в восторг от аппетитных округлостей девушки. Многие осыпали ее комплиментами, но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Поправилась… фигура супер стала», «Ну как похорошела!», «Булки опять всем напоказ», «Купальник роскошный», «Как русалка плаваешь», «Ну со всех сторон себя показала», «Сочная девочка, так держать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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