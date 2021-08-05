«Ты скучал по мне?»: Бородина в укороченных джинсах и черном боди появилась на съемках «Дома-2»

Телеведущая вернулась из отпуска. Она направилась на площадку «Дома-2», где похвасталась своим загаром.

Ксения Бородина в этом году переживает непростой период. Она решила развестись с мужем Курбаном Омаровым. Они прожили вместе шесть лет. Когда пара играла свадьбу, то телеведущая уже ждала ребенка. Она родила от бизнесмена дочку Теону. Еще в начале отношений они едва не расстались. Тогда Ксения узнала об изменах супруга, но они смогли сохранить брак. А что теперь послужило причиной для развода, супруги решили не говорить.

Однако Бородина предпочитает не грустить. Она уже съездила в отпуск в Турцию. Более того, почти каждый вечер телеведущая видится с друзьями и посещает то рестораны, то вечеринки. Поклонники заметили, что она стала выглядеть стройнее и похорошела. На днях Ксения уже ездила на работу, а теперь приехала на съемки «Дома-2». Она похвасталась своим стильным повседневным образом.

Телеведущая облачилась в укороченные джинсы и черное боди, которое не стала застегивать. Образ дополнили кеды. Бородина подчеркнула загар и стройную фигуру. Когда она оказалась на площадке, то с ней поздоровалась камера.

«Привет, дорогой! Ты скучал по мне хоть чуть-чуть? Так сильно скучал! Я тоже по тебе скучала. Давай поцелую», — отметила артистка.

Поклонники одарили Ксению комплиментами. Многие следят за ее путешествиями, а также переживают из-за развода с Курбаном. «Какая ты шикарная», «Ксюша, вот это фигура», «Теперь так носят боди?», «Савельеву видела в таком же», «Хорошеете день от дня», «Идеальная», «Наряд просто чудо», «Как долго мы вас ждали», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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