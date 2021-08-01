Ксения Бородина в мини-юбке цвета изумруда увидела, как можно знакомиться с мужчинами

Ведущая проекта «Дом-2» — Ксения Бородина — опубликовала свежее фото на личной странице в Instagram. Примечательно, что под фото в мини-юбке и топе с глубоким декольте знаменитость добавила необычную историю похода в ресторан.

Экс-жена бизнесмена Курбана Омарова рассказала, как недавно стала свидетелем странного знакомства с ее приятелем. Бородина отметила, что они с компанией выходили из столичного заведения и незнакомая девушка ущипнула за ягодицу ее друга.

«С чем связано, что женщины сейчас так себя ведут? От того, что в России или в Москве мужчин мало, а сюда все приехали и давай таким образом судьбу свою искать?», — поинтересовалась Бородина.

К слову, для похода на ужин Бородина выбрала изумрудную крошечную юбку и черный топ с глубоким декольте.

«Я стала чаще выходить в последнее время, вижу все это своими глазами и поверить не могу, что такая «легкость» женского общения просто превратила мужчин из охотников в ленивых котов, которые уже этой сметаны вдоволь нажрались», — добавила Ксения.

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