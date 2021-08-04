«Может, ему 64»: Ксения Бородина высказалась о новом избраннике

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина рассказала, чего ждет от своего возлюбленного.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина находится в состоянии бракоразводного процесса со вторым мужем Курбаном Омаровым.

Между тем, она ведет себя так, словно в ее жизни не происходит ничего печального и драматичного. Ксения Бородина весела, часто встречается с подругами, много общается с дочками и меньше всего похожа на переживающую любовную неудачу женщину.

Разумеется, из-за такого поведения звезде уже начали приписывать роман. Подписчики полагают, что за Ксенией Бородиной ухаживает молодой человек. Именно об этом они прямо спросили у телеведущей.

«Почему сразу молодой. Может, ему 64», — отшутилась Ксения Бородина в ответ на вопрос.

Говоря же о своем избраннике, она уточнила, что хотела бы, чтобы это был человек, не стремящийся к публичности.

«Я не хочу, чтобы моему мужчине нравилась публичность. Это абсолютно точно. Пусть ему нравлюсь я. На этом коротенько все», — заключила Ксения Бородина в сторис микроблога.

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