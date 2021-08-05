«Бисер в пикантных местах»: Брежнева в «голом» платье с бахромой блеснула точеной фигурой

Вера Брежнева уже давно стала секс-символом для многих людей. Раньше она выступала с группой «ВИА Гра», а теперь строит сольную карьеру. Певица всегда тщательно подбирает себе образы, выдерживая их в своем стиле. Блондинке нравится выглядеть женственно. Этим летом артистка часто носит шелковые платья, а также воздушные наряды. Так как она выпустила хит «Розовый дым», то старается носить наряды яркого цвета Барби.

Недавно Вера устроила себе отпуск в Греции. Она несколько дней загорала в бикини. А теперь певица снова отправилась на гастроли. Перед публикой жена Константина Меладзе выступила в пикантном образе. Она дефилировала в «голом» платье. Капроновый наряд расшитый бисером, камнями и бахромой подчеркнул каждый изгиб ее тела. Брежнева блеснула прелестями фигуры, так как была без белья, направляясь на сцену на шпильках.

«Несу на себе цепи и камни весом около 7 кг, а чувствую себя богиней», — написала звезда.

Поклонники не часто видят Веру в откровенных нарядах. Ее фигура восхитила фанатов. «А кажется невесомое», «Вы прелестны. Все настолько гармонично, что я не могу перестать смотреть на вас», «На вас любое платье божественно, как можно быть такой красивой», «Идеальная фигура», «Боже мой, какая красота», «Бисер в пикантных местах», «Потрясающее платье! Вера, вы невероятная в нем», — прокомментировали пост подписчики.

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