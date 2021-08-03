«Счастливый вечер»: Брежнева в лифе на тесемках взбудоражила мужчин упругим бюстом

Вера Брежнева уже давно не состоит в группе «ВИА-Гра». При этом она продолжает работать певицей. У девушки миллионы поклонников. Однако сердце блондинки давно занято, она счастлива в браке с Константином Меладзе. Влюбленные этим летом почти не покидали Италию, где у них есть дом. Но потом артистку устроила себе путешествие. Она посетила Грузию, погуляла по Венеции и устроила себе отдых в Греции.

Как оказалось, три дня Вера загорала на острове Крит. Певица делилась кадрами, на которых то позировала в облегающих платьях, то хвасталась видом без макияжа. А 3 августа с самого утра блондинка отметилась на пляже. Она в розовом бикини принимала солнечные ванны. Артистка показала наливной бюст и плоский живот. Благодаря бикини с выской посадкой, которые скрывают изъяны и выпирающий живот, ее фигура выглядела точеной.

«Вчера я решила не ужинать. Была интенсивная тренировка и очень счастливый вечер с вашими отзывами. А вот сегодня будем отмечать! Третий и последний день в Греции. Понравилось здесь очень», — заверила звезда. «Я была на отдыхе в Греции лишь однажды. Несколько лет назад. Не успев ее распробовать. А в этот раз все сложилось. Потрясающее море, ветер, без которого в августе очень жарко. Очень вкусная еда. И Крит — очень красивый остров», — добавила она.

Перед отъездом Вера успела не только попозировать у бассейна, показав изящные ноги. Она облачилась в лиф на тесемках с болеро в тон. Певица показала роскошное декольте, взбудоражив фанатов. «Ой, какая!», «А Костя рядом?», «Ну вы прям богиня», «Как можно быть такой идеальной», «Лучшая фигура в мире», «Я мужик и вы сводите меня с ума», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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