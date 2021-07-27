«Как так получилось, не знаю»: Рудова чуть не «потеряла» наливную грудь, нарядившись в безумное декольте

Наталья Рудова в сопровождении подруг, в числе которых оказалась и экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова, счастливо проводит отпуск во Франции. Девушки отрываются на местных дискотеках, посещают пляжи в дерзких бикини и проводят томные вечера в кафе.

Стоит отметить, что Рудова взяла с собой в отпуск самые сексуальные наряды, демонстрируя роскошную фигуру местной публике. Она блеснула своей наливной грудью в одном из местных заведений, «забыв» надеть под белое мини-платье бюстгальтер.

На этом звезда не успокоилась. Ее очередной наряд оказался еще боле раскрепощенным, декольте которого открывало почти половину пышного бюста знаменитости. Кадр в эротичном черном платье с объемными рукавами Наталья показала в личном блоге. Понимая эффект, который производит ее наряд на фолловеров, Рудова поспешила оправдаться.

«Как так получилось, не знаю. Видимо, паста была лишней», — подписала она обнародованное видео.

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