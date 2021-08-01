Анастасия Решетова в силуэтном алом платье блеснула пышными формами

В одной из последних Stories личного микроблога бывшей возлюбленной шоумена Тимати — Анастасии Решетовой — оказался ролик, в котором модель продемонстрировала аппетитные бедра в узком платье цвета спелой клубники.

Примечательно, что поклонники Анастасии так хорошо знают телеведущую, что могут заметить малейшие изменения во внешности Решетовой. Они задали несколько вопросов брюнетке, где поинтересовались об увеличении бедер экс-избранницы Тимура Юнусова.

«Да, на пять килограммов. Пока не пробовала худеть. С сентября начну», — отметила Анастасия.

Решетова не стала скрывать тот факт, что набрала лишние килограммы. К слову, в последнее время знаменитость находится на отдыхе в Европе. Анастасия делится с фанатами фотографиями красивых обедов и ужинов. Единственное, что не позволяет себе Решетова — это алкоголь. А в остальном девушка не отказывает своей душе, отсюда и аппетитные формы.

Решетова нарядилась в длинное платье ярко-красного цвета. Силуэтное изделие на тонких бретелях подчеркнуло сочные бедра и наливную грудь Анастасии. Модель покрутила ими на камеру. Длинноволосая красавица улыбнулась. Судя по улыбке телеведущей, она совсем не расстраивается из-за набранных килограммов.

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