Кукольный образ: Бузова в шифоновом мини-платье цвета Барби подчеркнула талию на съемках

Телеведущая вернулась в Москву из отпуска. Она поделилась кадрами с тайных съемок, на которых предстала в ярком образе.

Ольга Бузова в этом году изменила свою жизнь. Она стала больше времени уделять путешествиям. А так как артистка не ведет «Дом-2», то у нее освободилось время для новых проектов. Она уже ездила на съемки в Африку. А последние несколько недель телеведущая отдыхала в Греции. Она увидела несколько островов, каждый вечер наряжалась для ужина и променада. 4 августа звезда вернулась в Москву.

Бузова сразу предупредила, что у нее плотный график. Она отметила, что ее ждут не только выступления, съемки и записи. Однако девушка предпочла сохранить тайну, что еще грядет в ее жизни. Но в этот же день она приехала на тайные съемки. Ольга запечатлела себя в розовом мини-платье из шифона с акцентом на талии. Ей сделали высокий хвост и яркий макияж, подчеркнувший природные черты лица.

«Сорри, не могу рассказать, где я и что делаю. Но скоро вы все увидите», — заинтриговала звезда.

Позже Бузова предстала на съемочной площадке. Наряд подчеркнул ее загорелые и стройные ноги. Ее образ дополнили белые туфли.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие сравнили ее с куклой Барби. «Оля — красотка! Прям куколка», «Красивущее платье», «Прям Барби, очень красиво», «Олечка, ты лучшая», «Опять стройная, как ты быстро меняешься», «Шикарно смотрится! Оля — богиня», — прокомментировали пост подписчики.

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