«Ой, а я в такое место иду»: Бузова в струящемся платье с рукавами-фонариками скрыла изъяны фигуры

Ольга Бузова не раз признавалась, что любит путешествовать. Она раньше предпочитала отдыхать раз в год в свой день рождения. Вместе с подругами телеведущая уезжала то кататься на лыжах, то загорать в теплых странах. Но теперь девушка пересмотрела взгляды на жизнь. После расставания с Давой она решила больше думать о себе. Поэтому после работы в Африке, которая длилась месяц, звезды уехала в Грецию.

Вот уже около недели Ольга путешествует. Она посетила Афины, Санторини и добралась до Миконоса. Телеведущая делится красочными кадрами с острова. Если накануне она гуляла и осматривала местные улочки, то вечером 3 августа артистка решила поужинать в ресторане. Бузова для такого случая облачилась в струящееся платье с рукавами-фонариками и цветочным принтом. Наряд в стиле Джульетты скрыл изъяны ее фигуры.

«Сборы на острове — это душ, крема и одежда. Ноль макияжа, и лака, блеск для губ, и реснички — и вуаля, я готова. Ой, а я в такое место иду. Главное, чтобы посадили, очень сложно было с резервом», — поделилась звезда.

Позже Ольга показала, как идет по ночным улочкам. она дополнила образ шлепками. А вот от макияжа отказалась, только подкрасив ресницы. Телеведущая отметила, что восхищается девушками, которые каждый раз красятся и делают укладки на отдыхе. Поклонники одарили ее комплиментами. «Оль, ну не красота ли это?», «Так точно лучше», «Платье просто чумовое», «Такая милашка», — прокомментировали пост подписчики.

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