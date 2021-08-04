«Вот это Кардашьян! Топчик»: Каменских в полосатом купальнике блеснула «сочной» фигурой

Певица на отдыхе не постеснялась запечатлеть себя с нового ракурса. Поклонники разглядели не только ее достоинства, но и недостатки.

Настя Каменских не скрывает, что раньше обладала лишним весом. К свадьбе с Потапом она смогла похудеть, но сохранила изюминку. Певица не стремится к модельным параметрам, но старается держать себя в форме. Не раз она хвасталась тем, как занимается йогой или бегом. Примечательно, что для выступлений артистка часто облачается в соблазнительные платья. В обычной жизни она тоже любит выглядеть женственно.

На днях Настя приехала с мужем в Хорватию. Певица успевает не только гулять по красивым местам, но и кататься на яхте. Каждый ее день начинается с принятия солнечных ванн. С собой артистка взяла множество купальников. Накануне она в платье-сорочке засветила пышный бюст. А теперь Каменских обнажила фигуру в полосатом бикини. Она показала себя со всех сторон, хвастаясь округлыми формами.

Вид певицы поразил многих поклонников. Многие отметили, что теперь поняли, что почему она спела песню «Как у Ким», так как ее фигура похожа на формы пышнотелой Ким Кардашьян. «Шикарная женщина», «С такой фигурой нужно сниматься на обложку журнала», «Вот это Кардашьян! Топчик», «А стринги-то маловаты», «Такая фигура простой женщины, со всеми минусами», «Животик — не надо стесняться» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: