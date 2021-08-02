«Ох, как грудь стоит без пуш-ап»: Каменских в бикини цвета айвори подразнила упругим телом

Настя Каменских уже длительное время является популярной украинской исполнительницей. Она скрывала свой роман с Потапом, когда они были дуэтом, но несколько лет назад певица начала сольную карьеру, а также сыграла свадьбу с возлюбленным, открыто объявив об отношениях с ним. Теперь Потам поддерживает жену как продюсер. Они не часто выходят в свет вместе, но отпуск проводят вдвоем.

Накануне Каменских похвасталась, что приехала на курорт. Как и многие другие артисты, ее выбор пал на Грецию. Она проводит время с мужем и друзьями на яхте. Для эффектного фото певица села на мини-столик на палубе, представ в мини-бикини цвета айвори. Настя поправляла намокшие волосы, подставив лицо без макияжа солнцу. Она обнажила упругий бюст и массивные бедра. По ее телу также была пущена тонкая цепочка.

Фото оценили поклонники звезды. Многие посчитали, что у нее роскошное тело, но нашлись те, кто заподозрил ее в фотошопе. «Вот это фигура! Не то, что Гагарина», «Смотрю Настя на тебя и тоже хочу фотки в купальнике», «Что за фотошоп?», «Без фильтров уже не гоже фоткаться?», «Купальник едва видно», «Ох, как грудь стоит без пуш-ап», — прокомментировали пост подписчики.

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