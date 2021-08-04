Почувствуй разницу: 50-летняя Лера Кудрявцева показала фигуру в купальнике с фотошопом и без

Телеведущая ошарашила поклонников новыми фото из Турции. Она не постеснялась показать себя во всей красе.

Лера Кудрявцева давно работает на телевидении. Она ведет несколько передач, включая «Секрет на миллион». В этом году блондинка отметила свое 50-летие. Сначала она призналась, что эта цифра ее пугает, а потом заверила, что в ее пороховницах еще достаточно пороха. К слову, три года назад Лера стала бабушкой. У ее сына появился первенец — Левушка. Чуть позже сама телеведущая снова стала мамой, родив дочку Марию.

Этим летом Кудрявцева устроила себе отдых в Турции. Она приехала на курорт с наследницей и своим мужем Игорем Макаровым. Телеведущая любит гулять, а вечерами часто водит дочку на дискотеку для малышей. Обычно она хвастается летними нарядами, а вот фото в купальнике публикует редко. 4 августа Лера решила сделать исключение. Более того, она решила повеселить поклонников.

На первом фото ведущая продемонстрировала располневшую фигуру в розовом купальнике. У нее появился живот, а руки стали более массивными. Но на втором снимке Кудрявцева уже показала фигуру с тонкой талией.

«Отдых! Стало — было! А у вас как?» — написала звезда.

Но подписчики ей не поверили. Они уверены, что лишние килограммы телеведущая себе пририсовала, так как любит шутить над собой. «Неравномерно отфотошопили! Предплечье и кисть остались такими же тоненькими», «Ого, вот это результат — это не фотошоп?», «Не верю, вы не такая», «Браво за ваше чувство юмора», «Шикарное чувство самоиронии! Вы красотка», «Что с руками?», «Вот это да!» — прокомментировали пост подписчики.

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