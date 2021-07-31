«Повзрослевшая и длинноногая София»: Ани Лорак предстала с дочкой в одинаковых купальниках

Певица поделилась редким фото с наследницей от Мурата Налчаджиоглу. Она показала, как проводит время в Бодруме.

Ани Лорак — известная украинская исполнительница. Она уже много лет выступает на сцене, создавая красочные шоу. Певица в 2019 году развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Она теперь большую часть времени сама воспитывает дочку Софию. Лишь недавно артистка стала снова появляться с экс-мужем на праздниках и вечеринках. Однако летом она отдыхает с наследницей.

На днях Лорак похвасталась кадрами, на которых позировала в мини-бикини. В 42 года она может похвастаться стройной фигурой. Певица после развода постройнела, что сразу заметили поклонники. А теперь артистка запечатлелась с 10-летней дочкой. Они облачились в одинаковые ультрамодные купальники в полоску с поясом. Наряд для плавания подчеркнул красоту ног звезды и ее осиную талию.

Каролина ( настоящее имя певицы, — Прим. ред.) позировала с наследницей, а также показала, как они тепло обнимаются и веселятся.

«Незабываемые сладкие дни. Пусть время остановится!» — написала артистка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие также отметили, что София повзрослела и стала копией мамы. «Какие красивые. Хорошего отдыха!», «Как же вы похожи», «Самый прекрасный возраст. Хорошего отдыха девчонки», «Такие красивые и счастливые», «Какая София уже взрослая! Красавицы», «Вот это гены!», «Повзрослевшая и длинноногая София», — прокомментировали пост подписчики.

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