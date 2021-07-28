«Ох, какая!»: Ани Лорак в белоснежном бикини подразнила загорелыми формами на отдыхе в Бодруме

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она обладает привлекательной внешностью, которую подчеркивает женственными нарядами. Певица растит дочку Софию, а вот с мужем Муратом Налчаджиоглу она давно развелась. Однако в этом году экс-супругов несколько раз видели вместе на вечеринках. Артистка рассказывала, что поддерживает с ним дружеские отношения.

Пока свою личную жизнь Лорак хранит в тайне. Этим летом она много работает, но также любит проводить время в разных странах с дочкой. На днях певица приехала в Бодрум. Она решила сделать паузу и устроила небольшой отпуск. Теперь артистка делится кадрами то у бассейна, то на шезлонге. А 28 июля Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) поделилась пикантными кадрами.

Лорак вальяжно позировала в кресле в белоснежном мини-бикини. Загорелая певица показала округлый бюст и рельефные ноги.

«Время подумать, время загрузить новую программу. Впереди много сюрпризов», — поделилась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 42-летняя звезда. Ее буквально осыпали комплиментами. «Сексуальные ножки», «Так не хватало таких фоток», «Красотка на все сто», «Роскошная грудь», «Ауф, секси», «Горячая королева», «Как всегда, самая красивая», «Божественная», «Ох, какая!», «Будоражит», — прокомментировали пост подписчики.

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