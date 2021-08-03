«Повторяет все за дедом»: Пригожин запечатлел внучку Валерии за завтраком в Милане

Певица проводит отпуск с сыном и невесткой в Италии. Иосиф Пригожин тоже с радостью нянчится с малышкой Селин.

Валерия еще недавно делилась кадрами со съемок. Она едва успевала отдыхать, так как совершала поездки по работе. Ее главной поддержкой и опорой остается Иосиф Пригожин. Певица не скрывает, что именно он помогает ей во всем. У пары нет общих детей, но артистка тепло относится к наследникам продюсера от прошлых отношений. А Иосиф считает родными ее детей. Этим летом они отправились отдыхать с сыном звезды Арсением Шульгиным.

Молодой бизнесмен в прошлом году женился на возлюбленной Лиане. А в начале года пара подарила Валерии внучку Селин. Певица старается каждую свободную минуту уделять крохе. А во время отпуска она за ней приглядывает, пока молодая пара гуляет. Но также няни находятся рядом с малышкой. 3 августа Пригожин запечатлел семимесячную кроху в ресторане. Она была у него на руках в платье в цветочек и шапочке со стразами.

«Первый завтрак с Селинкой», — отметил он. «Какие глаза красивые! Она уже поела», — заметила Валерия «Потому что не дождешься ни от кого. Смотри, как она на себя смотрит!» — восхитился продюсер.

«Как же интересно наблюдать за малышами. Селин очень быстро учится и повторяет все за дедом. Столько радости и сил придаёт. Такая смешная увидела себя и пытается разглядеть», — рассказал Иосиф.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Очень похожа на маленькую Валерию», «Какая же девочка, внучечка прелестная, маленькое сердечко», «Иосиф, очень похожа на вас, удивительно. Любящие друг друга люди становятся похожими», «Так на Арсения похожа, прелесть детка!», «Селина самая счастливая принцесса, у которой есть такие бабушка и дедушка», — прокомментировали пост подписчики.

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