«Мое счастье»: Валерия в черном платье-сорочке запечатлелась с сыном и невесткой в Италии

Певица уехала в Форте-деи-Марми с семьей. Она проводит время с маленькой внучкой.

Валерия в начале этого года стала бабушкой. У ее сына Арсения Шульгина родилась дочка Селин. Парень лишь в прошлом году сыграл свадьбу со своей возлюбленной Лианой. Как оказалось, девушка уже носила под сердцем малыша, когда была невестой. Певица с радостью приходит к ним в гости и нянчится с крохой. Ее муж Иосиф Пригожин недавно делился кадрами, как артистка пела для внучки.

А в июле Шульгин решил устроить отпуск своей семье. Он вывез жену и ребенка сначала в Монако, а потом в Италию. Оказалось, что Валерия и Пригожин составили компанию молодой семьей. Они добрались до курорта Форте-деи-Марми. Там этим летом побывала и Ксения Собчак. 31 июля певица опубликовала семейным кадр. Она в черном платье-сорочке длины мидакси позировала с Лианой, облаченной в джинсы и майку, а также мужем и сыном.

«Мое счастье. Жаль, Селинка еще очень маленькая, и вечерами приходится с ней расставаться», — написала звезда.

Поклонники решили, что это Валерия вывезла сына и невестку на отдых, но артистка пояснила, что ее дети путешествуют сами. Фанаты также восхитились тем, как она выглядит и ее дружной семьей. «Дамы в вашей семье особенно хороши», «У вас, Валерия, новая прическа?», «Селин подрастет и чаще будет с вами делить вечера», «Валерия, вы эталон женственности», «Валерия, это точно ваши сланцы?», «Сын такой еще молоденький, а уже папа», — прокомментировали пост подписчики.

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