Под цвет глаз: Валерия в небесно-голубом костюме похвасталась стальным прессом

В этом году певица Валерия впервые стала бабушкой. В новый год внучку ей подарили младший сын Арсений и его жена Лиана. Артистка старается чаще встречаться и гулять с внучкой, но при этом не забывает и о своей форме. Валерия много времени уделяет фигуре, занимается спортом, следит за питанием. Результат проделанной работы можно видеть в том числе и на свежем фото артистки.

Валерия позировала в небесно-голубом костюме с брюками-трубами, которые очень популярны в этом сезоне. Набор дополнила кроп-топом, блеснув своим стальным прессом.

«Вау, красота! Какая красивая! Огонь! Королева просто», — писали пользователи Сети.

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