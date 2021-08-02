Походка от бедра: Лопырева в розовых шортах-бермудах и укороченной рубашке устроила дефиле

Виктория Лопырева не скрывает, что любит путешествовать. Даже после родов она не смогла долго сидеть на одном месте и уже спустя несколько месяцев отправилась из Майами в Европу с сыном Марком Лео. Бывшая обладательница титула «Мисс Россия» вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова. После этого она стала реже появляться на родину, предпочитая проводить время в жарких странах.

Этим летом Виктория приезжала в Москву с наследником, но свой день рождения отпраздновала уже в Турции. Несколько дней блондинка веселилась вместе с друзьями. Она даже пригласила на вечеринку Нюшу, которая прилетела на частном самолете с другими подругами телеведущей. Теперь Лопырева уже просто отдыхает в Мармарисе. Утром 2 августа она устроила дефиле у бассейна.

Жена Булатова облачилась в розовые шорты-бермуды и белую укороченную рубашку, завязанную на узел. Босоножки на шпильке и сумка Bottega Veneta лимонного цвета дополнили образ. Так Виктория отправилась кататься на яхте. Она засветила загорелые бедра.

Поклонники одарили комплиментами знаменитость. Многие признались, что завидуют ее фигуре. «Вау, красотка», «Ну леди», «Так ноги еще длиннее», «Это шик», «Походка, ну прям Наоми», «Виктория, вы бесподобны», «Нимфа во плоти», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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