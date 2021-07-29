Эффектно забралась в вертолет: Лопырева в джинсовых мини-шортах блеснула упругим «орехом»

Телеведущая поделилась кадрами с отдыха в Турции. Она не постеснялась показать свои прелести.

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей титула «Мисс Россия». Теперь она является телеведущей, светской львицей и моделью. Девушка регулярно участвует в фотосессиях. Блондинка недавно отметила свой день рождения. Она привезла друзей на частном самолете в Турцию. Несколько дней именинница веселилась и отдыхала. Компанию ей составила певица Нюша и другие подруги.

Обычно Виктория предпочитает отмечать свой день рождения несколько недель. Она не скрывает, что тратит на это много денежных средств. Так, накануне жена Игоря Булатова захотела полетать на вертолете. Она поделилась кадрами, как с друзьями размещается на борту. Примечательно, что модель была облачена в белую футболку и джинсовые мини-шорты. Лопырева блеснула бедрами, когда пыталась забраться в вертолет. Друг помог блондинке.

«Госпожа, залезайте! Ой, как легко», — заверил парень. «Хозяйка желает летать. Делает вид, что мои 55 кг ему не по силам», — отметила звезда.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, как выглядит молодая мама. Как известно, у нее подрастает сын Марк Лео. Виктория смогла впечатлить публику своими формами, но некоторые подвергли ее критике за пикантные кадры. «О Боже! Невероятно красивая», «Фигура замечательная!», «Шорты не скрыли орех, спасибо другу», «Вот это женщина, даже в такой ситуации очень привлекательная», «Ноги с трудом уместились», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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