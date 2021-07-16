«Глаз не оторвать»: Каменских в бикини цвета «взбесившейся Барби» поманила сочными бедрами

Настя Каменских часто балует своих фанатов личными снимками, в том числе и довольно откровенными. Артистка не прочь опубликовать в Instagram фото в бикини и блеснуть своими соблазнительными формами. Так случилось и в этот раз. Жгучая брюнетка примерила бикини цвета «взбесившейся Барби», в котором запечатлелась в море.

«Морские приключения», — написала Каменских.

Фанаты засыпали ее комментариями.

«Огонь! Глаз не оторвать! Настя, красавица! Классное фото! Купальник — бомба!» — писали пользователи Сети.

Напомним, накануне Потап и Настя выступили в концертом в Турции. С 2017 года звезда занимается сольной карьерой, а с 2019-го является женой Алексея Потапенко, более известного под псевдонимом Потап.

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