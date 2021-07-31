«Ой, как пикантно»: Каменских в модном купальнике лимонного цвета оголила массивные бедра

Певица призналась, что у нее начался отпуск. Она запечатлелась в откровенном наряде, показав себя во всей красе.

Настя Каменских не скрывает, что ей нравится следить за фигурой. Не так давно она призналась, что долго обладала пышными формами, но нашла силы, чтобы похудеть. Теперь певица старается поддерживать себя в форме. Даже после свадьбы с Потапом она не перестала делится личными кадрами и порой снимается обнаженной. В последнее время артистка не покидала Киев, где отдыхала в доме или купалась в своем бассейне после съемок.

А теперь Каменских объявила, что у нее начался отпуск. Скорее всего, она снова отправится на море. Но для того, чтобы раззадорить фанатов, певица опубликовала пикантный кадр. Она позировала в модном купальнике лимонного цвета с завышенной посадкой. Настя оголила округлые бедра. Она предстала без макияжа, а волосы собрала в пучок. Звезда засветила свои прелести.

«Так вот, самое время по баловать себя отдыхом! Отпуск, мое грандиозное событие! Так, что ждите много красивых фоточек», — объявила она.

Каменских также засветила аппетитные формы на пляже. Она грациозно позировала, демонстрировала свою красоту. Поклонники были впечатлены тем, как она выглядит. Многие заверили, что певица обладает фигурой не хуже, чем у Ким Кардашьян. «Зачем выставлять такую фигуру», «Ах Настя, красавица, а ты всем нравишься», «Ой, как пикантно», «Это слишком, Настя!», «Орех то, массивная такая», — прокомментировали пост подписчики.

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