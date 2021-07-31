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«Ой, как пикантно»: Каменских в модном купальнике лимонного цвета оголила массивные бедра

Певица призналась, что у нее начался отпуск. Она запечатлелась в откровенном наряде, показав себя во всей красе.

«Ой, как пикантно»: Каменских в модном купальнике лимонного цвета оголила массивные бедра
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских не скрывает, что ей нравится следить за фигурой. Не так давно она призналась, что долго обладала пышными формами, но нашла силы, чтобы похудеть. Теперь певица старается поддерживать себя в форме. Даже после свадьбы с Потапом она не перестала делится личными кадрами и порой снимается обнаженной. В последнее время артистка не покидала Киев, где отдыхала в доме или купалась в своем бассейне после съемок.

А теперь Каменских объявила, что у нее начался отпуск. Скорее всего, она снова отправится на море. Но для того, чтобы раззадорить фанатов, певица опубликовала пикантный кадр. Она позировала в модном купальнике лимонного цвета с завышенной посадкой. Настя оголила округлые бедра. Она предстала без макияжа, а волосы собрала в пучок. Звезда засветила свои прелести.

«Так вот, самое время по баловать себя отдыхом! Отпуск, мое грандиозное событие! Так, что ждите много красивых фоточек», — объявила она.

Каменских
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Каменских также засветила аппетитные формы на пляже. Она грациозно позировала, демонстрировала свою красоту. Поклонники были впечатлены тем, как она выглядит. Многие заверили, что певица обладает фигурой не хуже, чем у Ким Кардашьян. «Зачем выставлять такую фигуру», «Ах Настя, красавица, а ты всем нравишься», «Ой, как пикантно», «Это слишком, Настя!», «Орех то, массивная такая», — прокомментировали пост подписчики.

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