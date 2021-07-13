«Такие не спрячешь»: Каменских в трусах оголила свои «сдобные булочки» на яхте

Настя Каменских не скрывает, что ей приходится много работать, но творчество и выступления приносят ей большое удовольствие. При этом певица часто наряжается не только для сцены, но и для красных дорожек. Она любит выглядеть максимально женственно, поэтому ее образы бывают откровенными. На отдыхе артистка порой носит шорты и мини-платья, но не стесняется и оголяться.

На днях Каменских приехала с мужем Потапом на море. Она снова наслаждается отдыхом на курорте. Первым делом артистка поделилась пикантными кадрами. Она предстала в отеле в одних трусах, позируя топлес перед супругом. Бюст она кокетливо прикрыла.

А вот после завтрака пара решила покататься на яхте. Каменских во время морской прогулки загорала и наслаждалась жаркой погодой. Она облачилась в купальник небесного цвета. Мини-бикини едва прикрыли прелести ее фигуры. В какой-то момент певица показала «ложбинку греха», а потом нашла позу, чтобы обнажить свой наливной «поплавок». Настя без стеснения изогнулась, демонстрируя формы.

Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами, но нашлись и те, кто осудил звезду. «Ошалеть можно», «Какой срам», «Такой афедрон», «Сочная девочка», «Такие не спрячешь», «Орешек не для каждого», «Настя и ее формы», «Так с яхты можно упасть», «Просто прелестная фигурка», «Девушка с формами, все как надо», — прокомментировали пост подписчики.

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