«Перекрывает любой пейзаж»: Ольга Бузова похвасталась гром-бедрами, прикрывшись букетом

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Ольги Бузовой появилась фотография артистки за роскошным ланчем. Примечательно, что на снимке знаменитость засветила сочные бедра и букет от тайного поклонника.

Напомним, недавно одна из подруг Бузовой поздравила телеведущую с релизом новой песни «Женская доля». Приятельница написала трогательные слова и прикрепила их к фото артистки на отдыхе в Греции. На снимке оказался таинственный брюнет. Мужчина нес Ольгу на руках. А позже Бузова опубликовала фото, где рассказала о своем прекрасном настроении.

Ольга запечатлелась за ланчем. Бузова в соломенной шляпе с круглыми полями и мини-бикини прикрылась цветочным букетом от тайного поклонника.

«Можете не любить Бузову, но не трогайте Олю», — подписала знаменитость фото строчками из новой песни.

Ольга сделала снимок, на котором расплывалась в улыбке. Поклонники телеведущей порадовались за артистку. Они также были приятно удивлены тем, какие формы Бузова наприседала в зале.

«Горячая крошка», «Шикарный вид», «Ты огонь», «Эта девушка перекрывает любой пейзаж», «Какие ножки, загляденье», — написали восхищенные поклонники Бузовой в комментариях под фото.

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