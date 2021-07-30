Худенький брюнет: Ольгу Бузову в Греции носит на руках ее предполагаемый новый возлюбленный

Одна из подруг певицы и телеведущей Ольги Бузовой в сторис Instagram опубликовала снимок, на котором можно увидеть возможного нового парня звезды. Худенький брюнет носит исполнительницу на руках. Вместе они проводят последние дни отдыха в Греции.

«С релизом тебя, девочка моя», — такая подпись красовалась под фото поющей телеведущей.

К слову, этот любопытный кадр появился в распоряжение Telegram-канала «Только никому». Интересно, что в своем Instagram Ольга Бузова предполагаемого нового возлюбленного пока тщательно скрывает. Она лишь публикует снимки с огромными букетами, которые, судя по всему, дарит ей загадочный молодой человек.

Напомним, что примерно полгода назад Ольга Бузова со скандалом рассталась со своим бойфрендом – блогером и музыкантом Давидом Манукяном. Она обвинила любимого мужчину в побоях и регулярных изменах. Сам Давид Манукян не раз отмечал, что это неправда. При этом конкретные причины расставания он пока не называл.

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