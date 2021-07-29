«Твой поплавок обласкала водичка»: Бузова в небесном мини-бикини поплескалась в бассейне на Санторини

Ольга Бузова только в своем Instagram имеет 23 миллиона подписчиков. После расставания с Дмитрием Тарасовым она стала певицей и ее популярность возросла. А за минувшие годы она смогла проявить себя в театре, принять участие в шоу «Ледниковый период». Также телеведущая старается не пропускать важных мероприятий, премий и фестивалей. А этим летом она много путешествует.

Целый месяц Ольга провела в Африке на съемках нового шоу. А ранее ей удалось отдохнуть в Италии, но после поездки она призналась, что поправилась. Теперь девушка приехала в Грецию, где собралась провести мини-отпуск. Она гуляла по Афинам, а 20 июля приехала на Санторини. Бузова так мечтала об этом, что расплакалась. А позже она поплавала в одном из маленьких бассейнов с видом на море и город.

Для такого случая Ольга облачилась в мини-бикини небесного цвета. Она то танцевала в воде, то грациозно позировала. То и дело девушка облокачивалась на бортик, обнажая свои бедра. Телеведущая показала себя во всей красе.

Красочные кадры и вид полуобнаженной звезды свел с ума поклонников. Некоторые подвергли ее критике за откровенные кадры, а другие осыпали комплиментами. «Вот это фигура», «Боже, какой купальник! Какой вид!», «Как классно. Оля — красотка», «Пошли в бой бедра», «Твой поплавок обласкала водичка», «Выпятила наливной поплавок», — прокомментировали пост подписчики.

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