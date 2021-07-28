«Еще короче не было?»: Бузова в черном мини-платье и на шпильках предстала в ресторане

Телеведущая вслед за Ксенией Бородиной выбрала элегантный наряд для ужина в Афинах, но он оказался слишком пикантным.

Ольга Бузова привыкла оказываться в центре внимания. Порой она сама делает все, чтобы быть под прицелом камер. На красные дорожки или светские рауты телеведущая приходит в роскошных платьях, а вот на сцене порой выступает в откровенных боди. Этим летом девушка призналась, что поправилась. Теперь она старательно пытается вернуть себя в форму. Однако это не мешает ей носить те же наряды, что и раньше.

Недавно Ольга вернулась со съемок в Африке. Однако в Москве она не стала задерживаться и устроила себе отпуск. Телеведущая на частном самолете прилетела в Афины. 28 июля в костюме с шортами и цветочным принтом она весь день гуляла по Акрополю. А вот вечером Бузова решила нарядиться. Она забронировала столик в фешенебельном ресторане с видом на центр города.

Артистка облачилась в черное мини-платье. Наряд в кукольном стиле дополнила сумка для смартфона и босоножки на шпильке. Ольга распустила волосы и сделала вечерний макияж. Она покрасовалась в уборной, а потом в лифте.

А вот по залу в ресторане телеведущая продефилировала в наряде, который едва прикрыл бедра. Она разместилась за столиком на террасе с видом на ночной город.

Поклонники восхитились длинными ногами знаменитости. Некоторые также вспомнили, что недавно Ксения Бородина тоже отметилась в черном мини-платье на отдыхе. «Боже, какой кайф», «Оля, какая же ты крутая», «Волосы до талии», «Еще короче не было?», «Ну все видно! Срам», «Трусы не забыла?», «В одиночестве, печально», «А кто снимал вас?», «Платье не по размеру», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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