«Простите за мои эмоции»: Ольга Бузова разрыдалась на публике, приехав на Санторини

Ольга Бузова не перестает удивлять поклонников. В этом году она решила изменить свою жизнь, поэтому не только рассталась с Давой, но и покинула шоу «Дом-2». При этом девушка стала играть во МХАТе и целый месяц провела в Африке, где снималась в новом проекте. В Москву она вернулась всего на пару дней. Теперь телеведущая чаще отдыхает, поэтому отправилась в отпуск. Она прилетела в Грецию.

Первый день Ольга провела в Афинах. Целый день она гуляла по городу и насладилась экскурсией по Акрополю. Каждый раз телеведущая наряжается, а так как лето выдалось жарким, то с собой она взяла платья и шорты. Накануне девушка поужинала в роскошном ресторане. А вот 29 июля Бузова приехала в место, куда мечтала попасть. В кроп-топе и черный шортах она оказалась на улицах Санторини.

Девушка стала рыдать. Она призналась, что ее переполняют эмоции.

«Это моя мечтай всей жизни. Простите за мои эмоции. Голубая крыша! Столько раз я видела на фотографиях. Я увидела эту крышу и меня просто накрыло. Пойдемте?» — сказала Ольга. «Оставлю это здесь … Моя мечта исполнилась прямо сейчас. И самые настоящие слезы счастья, не передать свои ощущения… Голубые крыши. Просто нет слов», — отметила она.

Поклонники заметили, что телеведущая была без макияжа. От слез ее лицо порозовело. Подписчики удивились тому, что только теперь она исполнила мечту. «Какая ты настоящая, Олечка!», «Опять слезы, актриса», «Вижу слезы, но не могу ничего понять…», «Ну уж взрослый человек», «Оля! Не пугай людей!», «Что за дичь она творит», «Такая искренняя, как это сейчас цениться», — прокомментировали пост подписчики.

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