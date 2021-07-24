«Совсем другая»: Полина Гагарина предстала с густой челкой-шторкой и в утягивающем белье

Полина Гагарина выступает на сцене много лет. Она прославилась еще совсем юной. Уже будучи знаменитой девушка пережила развод с первым мужем Петром Кисловым, от которого родила сына Андрея. Именно после этого артистка похудела и сменила имидж. Теперь она обладает стройной фигурой и старается поддерживать себя в форме. В прошлом году блондинка рассталась со вторым мужем Дмитрие Исхаковым, от которого родила дочку Мию.

В этом году Полина уже успела отдохнуть в Греции. Теперь она вернулась к гастролям и накануне выступила в Ялте. Певица решила поделиться не только кадрами с репетиции, где предстала в мини-шортах, но и опубликовала видео, на котором предстала в боди и утягивающем нюдовом белье. Гагарина была практически без макияжа. При это у не была новая прическа с густой и рваной челкой-шторкой. Она напевала песню.

«Скоро новый хит! Запоминаем слова», — заявила звезда.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхитились тем, как выглядит Полина, а другие подвергли ее критике. Многих ужаснула ее чрезмерно стройная фигура. «Очень люблю Полину, но худоба уже слишком», «Мне не показалось одному», «Лицо изменилось так!», «Совсем другая», «А утягивающее белье зачем?», «Нет слов», «Надеюсь это ракурс такой», «С челочкой помолодела», — прокомментировали пост подписчики.

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