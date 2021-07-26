«Вот это вид»: Ани Лорак в стильном бикини не скрыла роскошный бюст на отдыхе в Бодруме

Певица проводит лето в Турции. Она поделилась редкими кадрами, на которых предстала в купальнике.

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она продолжает давать концерты и гастролировать. После развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу певица стала еще больше времени проводить с дочкой Софией. Поклонники заметили, что артистка преобразилась за последний год. Многие отмечают, что она постройнела. Ко всему прочему, артистка теперь чаще обнажается.

Обычно для выступлений Лорак выбирает пикантные образы. В обычной жизни она носит как лосины, так и костюмы. При этом певица сочетает стиль и комфорт. А на днях она прилетала в Бодрум с дочкой. Артистка успела покрасоваться в белых мини-шортах на курорте.

А вот 26 июля Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) начала утро с принятия солнечных ванн. Она запечатлелась у бассейна в стильном мини-бикини с пайетками. Певица приняла позу, показав пышный бюст и осиную талию.

Поклонники восхитились красотой 42-летней артистки. Многие осыпали ее комплиментами. «Эх, какая фигурка и талант», «Просто гром-бедра», «Топчик», «Ох, какая аппетитная», «Вот это вид», «Да, придумали купальники», «Фигура завидная», «Вы женщина-мечта», «Каролина, сводите с ума своими формами», «Как вам удается так выглядеть», «Грудь идеальная», — прокомментировали пост подписчики.

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