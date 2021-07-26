«А она настоящая?»: Ани Лорак в блестящем мини-бикини обнажила наливной бюст в бассейне

Певица поделилась кадрами с отдыха в Турции. Она устроила пикантную фотосессию в воде.

Ани Лорак привыкла много работать. Она устраивает красочные шоу, на которых выступает в роскошных платьях и костюмах. Певица всегда обладала стройной фигурой, но некоторые поклонники считают, что после развода она не только похорошела, но и постройнела. Артистка посещает светские мероприятия, а также фестивали. При этом все свободное время она проводит с дочкой Софией.

На днях Лорак прилетела с наследницей в Турцию. Они решили провести время в Бодруме. Теперь певица большую часть времени загорает на пляже или нежится в бассейне рядом с виллой. Обычно артистка редко делится пикантными фото, но на этот раз она устроила целую фотосессию. Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) покрасовалась в блестящем купальнике цвета шоколада.

Потом девушка грациозно позировала в воде, показав всю красоту фигуры. При этом бюст с пайетками сверкал в лучах солнца. Лорак продемонстрировала плоский живот и пышный бюст.

«Согреваемся лучами солнца! Настраиваемся на позитив!» — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит певица в 42 года. Многие осыпали ее комплиментами. «Роскошная», «Очень горячо», «Какая красотка, просто дива», «Ох, какие фото, убиваете своей красотой. Фигура — космос», «Нереальная красивая. Какой загар», «Невероятно красиво», «Каролиша, это просто ураган», «А она настоящая?», «Это слишком сочно! Фитоняшка», «Сейчас выкатится», «Ложбинка разъехалась под весом», — стали комментировать пост подписчики.

Смотрите также: