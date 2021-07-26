«Это лиф или нитки?»: Подольская в купальнике цвета Tiffany обнажила «неидеальную» фигуру

Певица решила заснять себя на отдыхе в Греции. Она не постеснялась показать несовершенства фигура, так как родила меньше года назад.

Наталья Подольская участвовала в «Фабрике звезд», а потом стала успешной певицей. Уже больше 10 лет она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастает сын Артемий, а также в прошлом году артистка родила второго сына Ивана. После этого события она приложила силы, чтобы вернуться в форму. Наталья признавалась, что живот был самой проблемной частью.

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Весной певица вернулась к работе. Она снова стала активно участвовать в фотосессиях и выступать не только одна, но и с мужем. В гардеробе артистки появилось много силуэтных платьев. А теперь она отдыхает в Греции, где успевает купаться и загорать. 26 июля Подольская засняла себя в купальнике цвета Tiffany и мини-шортах. Лиф на длинных завязках, которые обвивали ее тело, подчеркнул бюст звезды.

Поклонники заметили, что у молодой мамы живот не такой плоский, как был раньше. Однако большинство восхитилось тем, как выглядит Наталья, так как после родов прошло меньше года.

«Какая фигура, вы же два раза рожали! Красота», «Красивая грудь, а вот живот бы прокачать», «Не хватает спорта», «Лучезарная русалка», «Шорты неудачные», «Эти завязки зачем? Потом следы от купальника останутся», «Животик такой, а я думала, что у вас пресс», «Это лиф или нитки?», «А живот выпирает», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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