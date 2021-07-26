«Вот это объем»: Агата Муцениеце в мини-бикини блеснула «сдобными булками» в деревне

Бывшая жена Павла Прилучного проводит время в поселке с детьми. Она решила не только позагорать, но и показать себя во всей красе.

Агата Муцениеце не скрывает, что ей нравится проводить время с пользой. Уже год она находится в разводе с Павлом Прилучным. Ее жизнь сильно изменилась, так как актриса прожила в браке почти 10 лет, а теперь снова свободная девушка. Ей не только присылают приглашения на разные съемки. Она теперь чаще выходит в свет и любит повеселиться с друзьями, если выдался свободный вечер.

Все чаще Агата носит мини-платья. Также она любит облачаться в шорты. На днях артистка приехала в деревню, где в начале лета оставила дочку Мию и сына Тимофея. Она решила несколько дней провести в поселки, чтобы искупаться в речке, позагорать и развеяться. В соцсети появились кадры, где Муцениеце в мини-бикини кидает мяч в баскетбольное кольцо. При этом она в прыжке показала красоту своей фигуры.

После развода девушка стала чаще заниматься спортом. Она похвасталась не только талией, но и упругими бедрами. Поклонники восхитились тем, как выглядит экс-жена Прилучного. «Классный отдых, «Агата, вот это орешек», «Какая стала спортивная», «Фигура — загляденье», «Вот это объем», «Идеальная упругость, даже не колышется», «Просто идеальная», «С вами никто не сравнится», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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