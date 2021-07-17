«Сколько же комплиментов»: Муцениеце в мини-платье в клетку повеселилась на вечеринке

Агата Муцениеце прославилась благодаря сериалу «Закрытая школа». Теперь в ее копилке десятки разных фильмов. Также она была ведущей шоу «Голос. Дети». В прошлом году девушка рассталась с Павлом Прилучным. После почти 10 лет брака актриса решила уйти от звезды «Мажора». Теперь она наслаждается новым этапом в жизни. При этом артистка много работает, видится с друзьями и растит детей.

На днях Агата приехала в Нижний Новгород. Она уже не в первый раз стала гостьей фестиваля кино «Горький fest». Девушке доверили вести открытие мероприятия. Она появилась на красной дорожке в черном платье по фигуре с кружевом. Шпильки дополнили ее женственным образ.

А вот после основной церемонии состоялось афтерпати. На вечеринке Муцениеце предстала уже в белом мини-платье в клетку с открытыми рукавами. Вместо туфель она дополнила лук белыми кедами. Волосы девушка собрала в высокий пучок.

«Юху! Пати на хате! Вечериночка», — закричала актриса.

Она много танцевала в этот вечера, а также веселилась с подругами. Наряд подчеркнул ее загорелые ноги. Позже Агата призналась, что получила много комплиментов.

«Открытие 5 кинофестиваля „Горький fest“! Для меня была большая честь стать ведущей открытия! Сколько же комплиментов вчера посыпалось! Чувствую себя окрыленной!» — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились красотой образа. Девушка, как обычно, показала, что умеет веселиться. «Великолепно выглядите!», «Агата, какая элегантная», «Хорошенькая», «Платье словно из прошлого десятилетия, так идет», «Похожа на модель», «Классная», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: