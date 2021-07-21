«Как похорошела»: Муцениеце в белом платье-сорочке без лифчика сразила фанатов фигурой

Агата Муцениеце знакома многим по сериалу «Закрытая школа». Также почти 10 лет поклонники наблюдали за тем, как развивались ее отношения с Павлом Прилучным. Но в прошлом году брак актеров распался. Для многих фанатов это стало неожиданность. Сама девушка тоже долго переживала, но теперь наслаждается новой жизнью. Артистка не только стала заниматься спортом, сменила имидж, но и пополнила гардероб женственным нарядами.

Не так давно Агата съездила в Нижний Новгород на фестиваль кино. Там она отметилась как в вечернем платье по фигуре, так и в комбинезоне с прозрачными вставками. А вот повседневные образы актриса предпочитает лаконичные, но не менее красивые. Так, 21 июля она сделала традиционное фото в лифте. Муцениеце покрасовалась в белом платье-сорочке в крапинку. Легкий летний над подчеркнул ее формы.

Бывшая жена Прилучного отказалась от лифчика. Более того, она была без макияжа и с распущенными волосами. 32-летняя актриса похвасталась образом.

«Агата, вы шикарно выглядите! Просто вау! Как вам идет этот образ!», «Космическая красотка!», «Как похорошела!», «Просто неотразима», «Глаза горят от радости и счастья!», «Просто шик!», «Просто шикарная, ничего не сказать», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

Смотрите также: