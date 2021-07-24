«Лицом прям в воду»: Бородина в мини-шортах и лифе-бюстье эффектно плюхнулась в бассейн

Телеведущая проводит время с детьми в Турции. Она похвасталась тем, как отрывается на курорте.

Ксения Бородина не скрывает, что в ее жизни начался новый этап. Этим летом она объявила, что разводится с мужем Курбаном Омаровым. Если раньше после работы телеведущая спешила домой, то теперь она решила чаще видится с подругами. В Москве девушка почти каждый вечер выходит в свет. А не так давно она приехала в Турцию, где ее уже ждали дочки Маруся и Теона. Даже на отдыхе звезда телестройки не перестает наряжаться и веселиться.

Накануне Ксения облачилась в белоснежно платье по фигуре с разрезом. Она также дополнила образ каблуками. До поздней ночи телеведущая танцевала на вечеринке. А вот утром 24 июля она решила продолжить веселье уже у бассейна с подругами и детьми. Бородина была в купальнике с лифом-бюстье горчичного цвета и белых шортах. Сначала она прыгала и танцевала, а потом с разбегу нырнула в бассейн.

Молодая мама блеснула ложбинкой. Позже она призналась, что получает большое количество сообщений, в которых подписчики отмечают, что у нее блестят глаза и прибавилось энергии. Поклонники оценили прыжок звезды и ее точеную фигуру. «Очень красивая леди», «Как вы умеете веселится», «Красота во всем», «Ваша фигуру роскошна», «Лицом прям в воду», «Лиф слетел?», «Вы удивляете», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также: