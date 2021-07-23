Походка от бедра: Бородина в силуэтном платье цвета айвори и модных босоножках пришла на пати

Ксения Бородина всегда любила путешествовать. Обычно она не менее четырех раз в год ездит в разных страны. При этом телеведущая предпочитала отдыхать с мужем Курбаном Омаровым. Но не так давно она объявила, что разводится. Девушка уже перестала жить с отцом своей дочки Теоны. При этом звезда телестройки не собирается грустить. Она подчеркнула, что раньше посвящала себя семье, а теперь намерена снова регулярно выходить в свет.

На днях Ксения прилетела в Турцию, где ее ждали дочки. От первого брака у нее подрастает малышка Маруся. Если днем она купается и загорает, то вечером не сидит в четырех стенах, а направляется то в ресторан на побережье, то в гости. 23 июля телеведущая нарядилась, чтобы отправится на белую вечеринку. Она выбрала силуэтное платье цвета айвори с глубоким декольте. Наряд дополнили модные босоножки на шпильке.

Бородина устроила дефиле у бассейна. Она похвасталась стройными ногами и бронзовым загаром. Волосы звезда собрала в хвостик.

«White Party! Платье цвета ivory, ничего не говори, я танцую, ты смотри…» — написала она.

Поклонники посчитали, что наряд идеально подходит телеведущей. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая же вы красивая», «В любом случае красиво», «Какое колье», «Как всегда, хороша», «Сногсшибательная», «Тебе очень идет! Белый цвет вообще огонь!» — прокомментировали пост подписчики.

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