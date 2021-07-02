«Вытягивает силуэт»: Стриженова облачилась в шелковое платье мятного цвета с эффектом стройности

Екатерина Стриженова не скрывает, что работа на телевидении отнимает у нее много сил. Она должна не только безупречно владеть дикцией, ориентироваться в прямом эфире, но и всегда выглядеть стильно и опрятно. Во время съемок телеведущей подбирают образы стилисты. Она часто носит костюмы с юбками-футлярами и платья с принтом. А вот в обычной жизни артистка все чаще носит наряды свободного кроя.

Накануне Стриженова посетила ГУМ. Она решила насладиться фестивалем цветов. Для появления на публике телеведущая облачилась в шелковое платье мидакси мятного цвета с вертикальной полоской. Наряд она дополнила поясной сумкой, чтобы подчеркнуть талию, а серебристые ботинки дополнили ее аутфит.

«Глаз радуется ,глядя на это многоцветье. Собрала волю в кулак и не купила мороженое… крем-брюле… в хрустящем стаканчике…. как в детстве… целый день о нем думаю… лучше бы купила», — призналась звезда.

Она также посидела в кафе с подругами. Поклонники сочли, что образ ей идет. Многие даже посчитали, что Стриженова постройнела. А для портала Teleprogramma.pro оценила лук артистки стилист и телеведущая Лена Червова.

«Вертикальная полоска всегда стройнит. Она вытягивает силуэт, добавляя росту длину. Для того, чтобы такой эффект действительно круто работал, стоит выбирать пропорциональную полоску. На мой взгляд, у Екатерины достаточно крупная и контрастная полоска, за счет этого эффект не усиливается, а наоборот — уменьшается. Если бы полоска была более мелкая, она бы деликатно вытягивала силуэт, но в то же время в общем образе все читалось бы более гармонично. А такой вариант, мне кажется, утяжеляет ей верх, плюс еще у нее очень закрытый верх платья, поэтому смотрится наряд не идеально», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лена Червова стилист и телеведущая. Ее аудитория в Instagram насчитывает более полумиллиона человек, помощью своих постов и авторского курса она помогает заполучить уверенность любой девушке. Также она была ведущей на телеканале «Пятница» и выступала в качестве народного стилиста в программе на первом канале «Модный приговор».

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