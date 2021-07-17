Цвета припыленной розы: Стриженова в юбке-футляре и блузке в горох запечатлелась на работе

Екатерина Стриженова не скрывает, что ей нравится ее работа, хоть порой она и появляется в «Останкино» даже в выходные. Артистка в свои 53 года может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Ко всему прочему, она умеет выглядеть стильно. Телеведущая не скрывает, что порой наряды ей подбирают стилисты. Сама телеведущая любит носить платья свободного кроя, особенно летом.

Недавно Стриженова отдохнула с мужем Александром в Тверской области. Она гуляла и рыбачила. Но потом женщина вернулась к работе. Она носила то костюмы с приталенными жакетами, то платья мидакси. А теперь телеведущая покрасовалась в нежном монохромном наряде. Екатерина предстала на съемках передачи «Время покажет» в юбке-футляре цвета припыленной розы и блузке в горох.

Наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, а цвет освежил. Поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. «Вам очень идет этот цвет. «Вы прекрасны», «Какой красивый цвет», «Очень стильная стрижка», «Как же вам идет этот наряд, красавица», «Любуюсь вами», «Катерина, вы классно выглядите!», «Какая нежная», «Словно снова 20 лет», «Красота спасет мир», — прокомментировали кадр подписчики.

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