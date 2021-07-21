«Кафель волной пошел»: Подольскую в купальнике с открытыми бедрами подвергли критике

Наталья Подольская уже давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица растит вместе с ним сына Артемия. А в прошлом году она снова стал мамой. Теперь у супругов подрастает еще один малыш Иван. Несмотря на то, что маленькие дети требуют много внимания, артистка вскоре вернулась на сцену и стала регулярно посещать вечеринки и светские рауты. Также она уже второй раз за лето отдыхает на море.

больше по теме Подольская в белоснежном платье с разрезами на талии появилась на вечеринке жены Диброва Певица выбрала нежный летний образ. Она пришла лично поздравить Полину Диброву с 32-летием.

Накануне Наталья, по всей видимости, вернулась в Турцию. Она снова проводит целые дни на солнце, наслаждаясь теплой погодой. При этом певица успевает играть с детьми. После родов она хвасталась, что быстро вернулась в форму. Уже спустя шесть месяцев, жена Преснякова демонстрировала стройную фигуру. Теперь она поделилась снимком в купальнике, который вызвал много вопросов у поклонников.

Подольская предстала в розовом купальнике с открытыми бедрами. Она держала на руках маленького Ивана. При этом певица похвасталась стройными ногами. Но подписчики заподозрили, что она использовала фотошоп, чтобы выглядеть выше и стройнее. «Вы не устали, по всему миру в пандемию, а вы мотаетесь, еще и детей таскаете?», «Зачем так ноги вытягивать фотошопом?», «Получились непропорционально длинными», «Кафель волной пошел», «Да, кафель изогнулся», «Зачем себя портить», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: