Ярко, модно и необычно: Наталья Подольская в лоскутной жилетке поддержала тренд на пэчворк

«Тема пэчворк в этом сезоне имеет одно из доминирующих значений», — провозгласила фэшн-эксперт Эвелина Хромченко в одном из эфиров программы «Модный приговор». Лоскутная техника в текстильной промышленности существует достаточно давно и, как и любые модные тренды, периодически возвращается на Олимп.

Многие звездные модницы держат руку на пульсе тенденций, а потому активно поддержали тренд на пэчворк в этом сезоне.

Певица Наталья Подольская накануне предстала в летнем коротком платье-сарафане, поверх которого накинула жилетку в стиле пэчворк. Текстильная мозаика модной вещицы включила в себя даже парчу, переливаясь самыми разными оттенками и цветами.

«Красивый наряд!», «Наташа, вы огонь», «Красивая! Костюм шикарный! Скажите пожалуйста, какой бренд?», «Очень красиво!», «Костюмчик чудо», «Классный наряд», «Я такую жилетку шила в 70 х. Здорово!!» — пишут в комментариях.

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