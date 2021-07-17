Летний шарм: Валерия в блузке с рюшами и многослойной юбке отметилась в аэропорту

Валерия привыкла много работать. Она зимой снималась в шоу «Маска», где не только отгадывала, кто скрывается в костюмах, но и постоянно появлялась в новых образах. Певица в свои 53 года может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Она носит вечерние платья и деловые костюмы. При этом артистка не боится экспериментировать. Она одевается порой в молодежном стиле и носит шпильки.

Обычно Валерия регулярно выходит в свет, но в последнее время она пропала из поля зрения поклонников. Певица регулярно ездит в другие города и принимает участие в съемках. 17 июля ее муж Иосиф Пригожин сообщил, что они снова собрались в поездку. Он запечатлел жену в аэропорту за завтраком. Она была облачена не в спортивный костюм, а в белую блузке с рюшами и многослойную юбку макси с клетчатым и цветочным узором. На ее плечах был молочных жакет.

«Чтобы никто не говорил, что мы пропали с радаров. Мы периодически в Москве», — отметил Иосиф. «Мы в Шереметьево. Улетаем на один день. Смотрите, какие здесь сырнички, кашка», — добавил он. «Лучшие сырники на свете», — заявила Валерия.

Пригожин показала сумку жену Louis Vuitton и пакет фирмы Dior. По всей видимости, она успела сделась покупки. Поклонники восхитились ее женственным нарядом. «Люблю вашу пару, вы кайфовые», «Валерия такая красотка», «Валерия, как всегда, прекрасна!», «Рядом с красивой женщиной и мужчина расцветает! Прекрасная пара!» — прокомментировали пост подписчики.

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