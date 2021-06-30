Стильный монохром: Валерия в белоснежном костюме с эффектом стройности посетила вечеринку Киркорова

Певица лично поздравила сына поп-короля Мартина с девятилетием. Она провела вечер с Татьяной Навкой, Жасмин и другими звездами.

Валерия уже давно завоевала любовь публики. Певица выпустила множество хитов. Более того, она следит за внешность и в 53 года может похвастаться стройной фигурой. Примечательно, что в этом году артистка стала бабушкой. У ее сына Арсения и невестки Лианы родилась малышка Селин. Однако к новому статусу звезда привыкла не сразу. Недавно она несколько дней провела на фестивале «Жара», где показала несколько женственных нарядов.

А вот 29 июня Валерия отправилась в гости к Филиппу Киркорову. Артист устроил праздник для своего сына Мартина, которому исполнилось девять лет. Он организовал застолье, на которое позвал многих звезд — от Давы до Татьяны Навки и Жасмин. Для такого мероприятия жена Иосифа Пригожина выбрала элегантный монохромный образ. Певица отметилась в белоснежном костюме в тонкую вертикальную полоску. Наряд дополнили блузка и остроносые туфли.

К слову, такой костюм имеет эффект стройности. Эвелина Хромченко признавалась, что вертикальная полоска визуально вытягивает силуэт, и рекомендовала женщинам с формами обратить внимание на такие образы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Так выглядеть — это огромный труд», «Вы такая женственная», «У Леры красивые туфли, очень красиво, а главное очень удобные, когда у туфель такой перед широкий», «Очень роскошно», «Мартин милый очень, а вы прям леди», «Красота во плоти», — прокомментировали пост подписчики.

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