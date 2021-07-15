«Неземная»: Брежнева в сверкающем лифе и юбке с бахромой предстала на публике в Белеке

Вера Брежнева давно счастлива в браке с Константином Меладзе. Пара редко появляется на публике вместе. Однако иногда певица радует поклонников трогательными семейными фото. Этим летом звездная семья отдыхает в Италии, где у них есть дом. Несколько недель девушка хвасталась то нарядами, то прогулками по полям и небольшим городам. Но на днях она приехала в Турцию.

Уже не в первый раз Вера решила сделать сюрприз Монатику. Она появилась во время его выступления на сцене. А следующий день певица уже отдыхала и готовилась к своему концерту. Она похвасталась одним из своих любимых платьев, а также успела позагорать. Но для появления на публике артистка выбрала несколько умопомрачительных луков. Брежнева сияла в белоснежном костюме с брюками клеш.

Изюминкой образа стал сверкающий бюстгальтер. Жена Меладзе подчеркнула плоский живот и свой роскошный бюст. Она изящно двигалась на сцене, демонстрируя «ложбинку греха». Вера поразила публику красотой образа.

Но позже певица сменила костюм на юбку с бахромой. Она стала выглядеть еще соблазнительнее. Брежнева обнажила все прелести своей фигуры. Поклонники пришли в восторг от ее наряда. «Неземная», «Какая сочная», «Просто богиня сцены», «Такая роскошная леди», «Верочка зажигает», «Есть на что посмотреть», «Красота во плоти», — прокомментировали пост подписчики.

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